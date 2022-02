Csm | legge Severino | carriere dei magistrati e carcerazione | giustizia | i quesiti approvati

Advertising

aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - gennaromigliore : Bene ok della Consulta su 4 quesiti del #ReferendumGiustizia. Abolizione Legge Severino, eliminazione delle firme p… - ItaliaViva : L'appannamento della figura del magistrato non dipende da quello che dico io, ma da quello che fa quel magistrato.… - MaurizioCulicc1 : RT @gennaromigliore: Bene ok della Consulta su 4 quesiti del #ReferendumGiustizia. Abolizione Legge Severino, eliminazione delle firme per… - SamaraSamWorld : RT @gennaromigliore: Bene ok della Consulta su 4 quesiti del #ReferendumGiustizia. Abolizione Legge Severino, eliminazione delle firme per… -

Saranno i cittadini a doversi esprimere e decidere se abrogare alcune norme per le quali la Corte Costituzionale ha ammesso 5 referendum in materia di giustizia : elezione del, 'Severino', limitazione delle misure cautelari, separazione delle carriere in magistratura, riconoscimento nei consigli giudiziari del diritto di voto degli avvocati sulla professionalità ...... presidente dell'Anci: 'Noi sindaci abbiamo chiesto da sempre una modifica dellaperché ci ...prefigge di abrogare l'obbligo per un magistrato di raccogliere almeno 25 firme per candidarsi al...I quesiti riguardano l’abrogazione della Legge Severino per l'incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l’elminazione delle liste di ...Per Ingroia "gli altri quesiti referendari approvati sono per lo più inutili, quello sul Csm un pannicello caldo ... Lo stesso vale sulla legge Severino che, secondo me, aveva dei profili di ...