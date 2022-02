Covid oggi Lombardia, 5.964 contagi e 18 morti. A Milano 1.885 casi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.964 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 18 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.372 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Diminuiscono i ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 162 pazienti, 4 meno di ieri; nei reparti ordinari 1.756, 116 meno di 24 ore fa. Da inizio pandemia i decessi sono stati 38.127 nella Regione. Sono oggi 1.885 i nuovi casi Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 796 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 714 contagi, quella di Monza e Brianza con 549, Bergamo con +525 e Varese con +489. La provincia di Pavia fa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.964 i nuovida Coronavirus, 16 febbraio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 18 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.372 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Diminuiscono i ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 162 pazienti, 4 meno di ieri; nei reparti ordinari 1.756, 116 meno di 24 ore fa. Da inizio pandemia i decessi sono stati 38.127 nella Regione. Sono1.885 i nuovinel territorio metropolitano di, di cui 796 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 714, quella di Monza e Brianza con 549, Bergamo con +525 e Varese con +489. La provincia di Pavia fa ...

