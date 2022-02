Advertising

Nazione_Sarzana : Comune, plessi scolastici invenduti Una nuova asta a prezzi ribassati - ComuneEmpoli : #EMPOLI #SCUOLA #SERVIZIEDUCATIVI La scuola che verrà: progetti, nuovi plessi e servizi per i grandi e i piccoli. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune plessi

LA NAZIONE

Qualora anche il secondo tentativo si rivelasse infruttuoso è facoltà deldi ricorrere alla trattativa privata che non potrà comunque concludersi a un prezzo inferiore al 50% del prezzo della ...Per raggiungere questo obiettivo del 33% di posti - alunno minimi in ognid'Italia, come ... mediante sostituzione edilizia, per averepiù innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. L'...Nel plesso scolastico “San Giovanni Bosco” (dove studiano gli alunni delle elementari) il Comune avrebbe dovuto realizzare una nuova aula. L’opera sarebbe nascere grazie ai fondi donati dai deputati ...Un anno fa il Comune aveva predisposto un elenco dei beni immobili di proprietà potenzialmente alienabili, perchè non più utilizzati e comunque bisognosi di interventi di ristrutturazione e ...