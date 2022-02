Cannabis, per la Corte Costituzionale il referendum è «inammissibile» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bocciato il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della Cannabis. il presidente della Consulta Giuliano Amato: «Il quesito faceva riferimento a droghe pesanti e ci avrebbe fatto violare obblighi internazionali» Leggi su corriere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bocciato ilsulla depenalizzazione della coltivazione della. il presidente della Consulta Giuliano Amato: «Il quesito faceva riferimento a droghe pesanti e ci avrebbe fatto violare obblighi internazionali»

Advertising

lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - Radicali : Siamo davanti alla Corte Costituzionale, dove oggi si svolge il giudizio di ammissibilità dei Referendum per l’Euta… - you_trend : Oggi la #CorteCostituzionale si è riunita per decidere sull'ammissibilità di ben 8 #referendum: quello sulla… - kapparella : RT @Ty_il_nano: La Cannabis legale no L'eutanasia legale no Inizio a temere per l'ora legale - attiliolioi : RT @smenichini: Se è vero quello che sta spiegando #Amato, i promotori del referendum sulla #cannabis avrebbero fatto un errore clamoroso.… -