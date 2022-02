Auto finisce fuori strada a Camporeale, carabinieri estraggono donna dall’auto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I carabinieri della Stazione di Camporeale, in provincia di Palermo, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti lungo la strada statale 624 in soccorso di una giovane donna che poco prima, verosimilmente a causa della forte pioggia e del manto stradale viscido, aveva accidentalmente perso il controllo della propria Autovettura, andando a impattare in un canale di irrigazione profondo circa 1,5 metri e coperto da fitta vegetazione. I militari, grazie anche al costante contatto telefonico mantenuto con la persona coinvolta dal Carabiniere di turno presso la Centrale Operativa e alla localizzazione esatta avvenuta attraverso il box satellitare presente sull’Autovettura, sono riusciti a raggiungere la donna e tirarla fuori ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Idella Stazione di, in provincia di Palermo, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti lungo lastatale 624 in soccorso di una giovaneche poco prima, verosimilmente a causa della forte pioggia e del mantole viscido, aveva accidentalmente perso il controllo della propriavettura, andando a impattare in un canale di irrigazione profondo circa 1,5 metri e coperto da fitta vegetazione. I militari, grazie anche al costante contatto telefonico mantenuto con la persona coinvolta dal Carabiniere di turno presso la Centrale Operativa e alla localizzazione esatta avvenuta attraverso il box satellitare presente sull’vettura, sono riusciti a raggiungere lae tirarla...

