Alfonso Signorini racconta un aneddoto sulla sua vita privata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alfonso Signorini racconta sulle pagine di Chi un aneddoto sulla sua vita privata a proposito di San Valentino “A quei tempi stavo con una splendida ragazza di Roma, che studiava economia a Milano. Durante la festa degli innamorati per causa di forza maggiore mi lasciò solo per raggiungere la sua famiglia”. Da lì, la malsana idea: “Perché non approfittare per assecondare quella voglia di trasgressione che sentivo da tempo dentro di me?” racconta il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, sulle pagine di Chi. Così decise di assecondare la sua idea: “Ero completamente fuori dai giri gay, non frequentavo locali e non esistevano ancora chat di incontri”. Ma gli apparve tra le mani Secondamano, un giornale di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)sulle pagine di Chi unsuaa proposito di San Valentino “A quei tempi stavo con una splendida ragazza di Roma, che studiava economia a Milano. Durante la festa degli innamorati per causa di forza maggiore mi lasciò solo per raggiungere la sua famiglia”. Da lì, la malsana idea: “Perché non approfittare per assecondare quella voglia di trasgressione che sentivo da tempo dentro di me?”il conduttore del Grande Fratello,, sulle pagine di Chi. Così decise di assecondare la sua idea: “Ero completamente fuori dai giri gay, non frequentavo locali e non esistevano ancora chat di incontri”. Ma gli apparve tra le mani Secondamano, un giornale di ...

