Vittorio Sgarbi su Blanco e Mahmood: "Cercavano di baciarsi vanamente, non capisco perché si tocchino" (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ospitata di Vittorio Sgarbi a Dedicato, il programma condotto da Serena Autieri su RaiUno, si poteva evitare? Sì. Anche perché Autieri non è stata 'pronta' nell'arginare parole 'medievali' come quelle dette dal parlamentare su Michele Bravi. Sgarbi ha commentato praticamente tutto, a partire dai vincitori. A suo parere sono bravi ma certo, non poteva mica piacergli tutto: "Questi due che cercano di baciarsi vanamente. Non capisco perché due che vanno a cantare devono stringersi, toccarsi. Canta e basta". Su Blanco ha poi aggiunto: "Mi pare sia eterosessuale, era vestito di pizzo, forse perché voleva dialogare con Saviano". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

