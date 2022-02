Un’app è in grado di calcolare i danni che potrebbe causare una bomba atomica lanciata su Milano (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel 1945 la bomba atomica sganciata su Hiroshima ha raso al suolo l’intera città e ucciso milioni di persone. A distanza di tanti decenni, un pericolo di esplosione nucleare non sembra essere verosimile, per fortuna, ma le tensioni che si stanno verificando in Ucraina hanno fatto sì che tornasse di moda NukeMap. NukeMap simula gli effetti di una esplosione nucleare – Adobe StockNukeMap è Un’applicazione sviluppata 10 anni fa da Alex Wellerstein, storico della scienza e delle armi nucleari, che simula scientificamente lo sgancio di ordigni nucleari in qualunque posto decidiamo di “sperimentare” il finto scoppio. Ecco allora che, a chi si domanda cosa sarebbe successo se la bomba sganciata su Hiroshima fosse stata gettata su Milano, la web app NukeMap dà una risposta il più esauriente ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel 1945 lasganciata su Hiroshima ha raso al suolo l’intera città e ucciso milioni di persone. A distanza di tanti decenni, un pericolo di esplosione nucleare non sembra essere verosimile, per fortuna, ma le tensioni che si stanno verificando in Ucraina hanno fatto sì che tornasse di moda NukeMap. NukeMap simula gli effetti di una esplosione nucleare – Adobe StockNukeMap èlicazione sviluppata 10 anni fa da Alex Wellerstein, storico della scienza e delle armi nucleari, che simula scientificamente lo sgancio di ordigni nucleari in qualunque posto decidiamo di “sperimentare” il finto scoppio. Ecco allora che, a chi si domanda cosa sarebbe successo se lasganciata su Hiroshima fosse stata gettata su, la web app NukeMap dà una risposta il più esauriente ...

