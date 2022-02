Ucraina, gesto simbolico del Giappone che invia alcune navi di gas all’Europa. Bce: “Con taglio 10% forniture Pil ridotto dello 0,7%” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Giappone dirotterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) verso l’Europa “in segno di solidarietà” davanti all’aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo una videochiamata con il premier Giapponese Kishida Fumio. “Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation della situazione intorno all’Ucraina e per garantire la sicurezza energetica dell’Europa”, aggiunge la leader Ue. La mossa del Giappone ha un valore più simbolico che concreto. Certo è che molte navi che trasportano gas liquido da alcune settimane hanno abbandonato le rotte verso l’Asia per spostarsi su quelle europeo. Visti i prezzi a cui il gas viene pagato in Europa attraccare davanti ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Ildirotterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) verso l’Europa “in segno di solidarietà” davanti all’aumentare delle tensioni tra Russia e. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo una videochiamata con il premierse Kishida Fumio. “Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation della situazione intorno all’e per garantire la sicurezza energetica dell’Europa”, aggiunge la leader Ue. La mossa delha un valore piùche concreto. Certo è che molteche trasportano gas liquido dasettimane hanno abbandonato le rotte verso l’Asia per spostarsi su quelle europeo. Visti i prezzi a cui il gas viene pagato in Europa attraccare davanti ai ...

