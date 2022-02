(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "La Consulta ha reso inammissibile ilsu “”. Ora ilabbiadiper dare risposta a esigenza del paese e dei cittadini con una legge moderna e progressista sul fine vita! Noi ci siamo". Lo scrive in un tweet il deputato M5S, Stefano

Advertising

TV7Benevento : Referendum: Buffagni, 'su eutanasia ora scatto dignità Parlamento, M5S c'è' - -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Buffagni

Il Sannio Quotidiano

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “La Consulta ha reso inammissibile il referendum su “eutanasia ... Lo scrive in un tweet il deputato M5S, Stefano Buffagni.I parlamentari cercano il corpo del leader, quasi un feticcio a cui aggrapparsi nel momento di «sbandamento unico», come l’ha definito l’ex viceministro Buffagni ... la leadership aperta a tutti, non ...