Milano Cortina 2026: Goggia, 'io ci sarò' (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino, 15 feb. (Adnkronos) - "Io a Cortina nel 2026? Ci sarò, anche perché si respirerà lo spirito olimpico e sarà l'alba del mio tramonto agonistico". Lo ha detto Sofia Goggia, argento olimpico nella discesa libera di Pechino 2022 guardando ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino, 15 feb. (Adnkronos) - "Io anel? Ci, anche perché si respirerà lo spirito olimpico e sarà l'alba del mio tramonto agonistico". Lo ha detto Sofia, argento olimpico nella discesa libera di Pechino 2022 guardando ai Giochi olimpici di

Advertising

NicolaPorro : Per Sala, #MilanoCortina sta diventando una via crucis. E il sindaco di Roma ha una confessione choc… ?? - TV7Benevento : Milano Cortina 2026: Goggia, 'io ci sarò' - - NotxMe : RT @Eurosport_IT: No a Milano Cortina 2026? Federica Brignone precisa ???????? - Cruf3 : Secondo voi Sofia va avanti fino a Milano Cortina? #AlpineSkiing #Beijing2022 - Pradivio : RT @MiTomorrow: Il mondo dello sci è sotto shock: la milanese Federica Brignone, reduce da un importante argento nello Slalom Gigante a Pec… -