"Lol – Chi ride è Fuori": le novità della seconda stagione (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 24 febbraio su Amazon Prime Video "Lol – Chi ride è Fuori", lo show di Amazon Prime Video sta tornando. Dopo il successo a sorpresa dello scorso anno arriva la seconda stagione. Il 24 febbraio, sarà disponibile su Prime. A sfidarsi, come lo scorso anno, sempre un gruppo disparerò di comici e artisti. La missione? Non ridere e far ridere gli altri. Leggi anche: Arriva la seconda stagione di "LOL: Chi ride è Fuori". Ecco tutti i dettagli A sfidarsi per la seconda stagione: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Sei ore, in uno spazio condiviso, cercando di ...

