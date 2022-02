La scuola di Stato è un concetto comunista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tra i commenti al mio primo articolo sullastatale italiana, quello in cui consigliavo di abolirla del tutto, mi hanno colpito quelli che non si capisce che cosa ci stiano a fare su un blog dichiaratamente liberale. Non parlo di quelli che fanno sentire spiritoso chi li scrive e cadere le braccia a chi li legge (perché era convinto che i frequentatori di un blog controcorrente fossero tutti smart). No, parlo di quelli comunisti. Sì, comunisti. Perché pensare che senza ladipossono istruirsi solo i ricchi è da comunisti, e di quelli vetero. Infatti, era la vecchia e frusta manfrina dei sinistri, i quali si ergevano a difesa del carrozzone statale solo quando era in discussione la loro leadership. Leadership, al solito, coi soldi del contribuente. Se tutto è dello, tutto è di chi dello ...

