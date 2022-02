Juve Stabia, ko al ‘Menti’ contro il Catania: decide una doppietta di Simonetti (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon un gol per tempo, il Catania sbanca il ‘Romeo Menti’ e impartisce una lezione, più morale che calcistica, alle vespe campane. In crisi societaria, e con altri due punti in meno in graduatoria (sottratti nel primo pomeriggio per l’oramai atavico problema del pagamento degli stipendi), i siculi vincono una gara tutto cuore su uno dei campi più ostici del girone meridionale di Serie C. Decisiva la doppietta di Simonetti: prima rete del centrocampista alla mezz’ora del primo tempo su palla di Greco, raddoppio al 4? della ripresa con gli stessi attori: angolo per Simonetti che insacca. La reazione della Juve Stabia è impalpabile, molto nervosi i gialloblu che non riescono nemmeno a riaprire la gara. Juve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon un gol per tempo, ilsbanca il ‘Romeo Menti’ e impartisce una lezione, più morale che calcistica, alle vespe campane. In crisi societaria, e con altri due punti in meno in graduatoria (sottratti nel primo pomeriggio per l’oramai atavico problema del pagamento degli stipendi), i siculi vincono una gara tutto cuore su uno dei campi più ostici del girone meridionale di Serie C. Decisiva ladi: prima rete del centrocampista alla mezz’ora del primo tempo su palla di Greco, raddoppio al 4? della ripresa con gli stessi attori: angolo perche insacca. La reazione dellaè impalpabile, molto nervosi i gialloblu che non riescono nemmeno a riaprire la gara....

