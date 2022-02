Indiscrezione dall’Inghilterra | Cristiano Ronaldo può tornare in Italia!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 febbraio 2022) Clamorosasul futuro di. Il Manchester United sta attraversando un periodo di profonda crisi e in caso di mancata qualificazione alla Champions League non è da escludere la possibilità che il portoghese possa decidere di lasciare i Red Devils a fine stagione. José Mourinho, Roma, Getty ImagesSecondo quanto riportato dal The Sun, tra le pretendenti per l’ex Juventus in caso di rottura con lo United ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. I due hanno già lavorato insieme al Real Madrid e il tecnico sarebbe desideroso di aggiungerealla sua squadra, nonostante la coppia abbia vissuto una relazione conflittuale durante l’avventura in Spagna.