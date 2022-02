Incontri sulla lingua napoletana all’istituto Grenoble

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 febbraio 2022) Continuano glialdi Napolied il prossimo è per il 9 Febbraio. Dal 13 Ottobre alle 18 ogni Mercoledì in collaborazione con l’cadenti di mercoledì, a partire dallle ore 18-19.15 in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale ‘I Lazzari’ a cura di Davide Brandi, si avrà’ con la partecipazione di Laurent Burin des Roziers Console generale di Francia a Napoli e artisti ospiti, l’incontro celebrativo. Davide Brandi, vincitore del Premio Due Sicilie 2018, vice presidente (per la) dell’Associazione Internazionale Alliance Européenne des Langues Regionales (che tutela le minoranze linguistiche in Europa) nonché presidente dell’Associazione di Promozione Sociale I LAZZARI oltre ...