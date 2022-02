How I Met Your Father 2 ci sarà, arriva il rinnovo per Hilary Duff e compagni (Di martedì 15 febbraio 2022) Una seconda stagione xxl e tanti motivi per gongolare: How I Met Your Father 2 ci sarà e I fan non potrebbero esserne più felici. Poco fa Hulu ha confermato che il famoso ‘sequel’ della CBS avrà un seguito e che si tratterà, in particolare, di una seconda stagione formata addirittura da 22 episodi per la gioia di Hilary Duff che presta il volto alla protagonista. L’attrice e i suoi colleghi di set si metteranno presto a lavoro per il seguito dopo l’ottimo successo della prima stagione tant’è che tutti si son ritrovati d’accordo nel tornare senza esitazioni. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger saranno ancora gli sceneggiatori della serie mentre Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Francia Raisa sono stati tutti pronti a tornare a lavoro per raccontare nuove storie e rivelare altri ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Una seconda stagione xxl e tanti motivi per gongolare: How I Met2 cie I fan non potrebbero esserne più felici. Poco fa Hulu ha confermato che il famoso ‘sequel’ della CBS avrà un seguito e che si tratterà, in particolare, di una seconda stagione formata addirittura da 22 episodi per la gioia diche presta il volto alla protagonista. L’attrice e i suoi colleghi di set si metteranno presto a lavoro per il seguito dopo l’ottimo successo della prima stagione tant’è che tutti si son ritrovati d’accordo nel tornare senza esitazioni. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger saranno ancora gli sceneggiatori della serie mentre Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Francia Raisa sono stati tutti pronti a tornare a lavoro per raccontare nuove storie e rivelare altri ...

Advertising

zazoomblog : How I Met Your Father 2 ci sarà arriva il rinnovo per Hilary Duff e compagni - #Father #arriva #rinnovo #Hilary - cinemaniaco_fb : ?????????????? How I Met Your Father: Hulu rinnova la serie per la stagione 2 - winterxscarlet : Il mio s1t0 str34m1ng di fiducia non ha ancora caricato il nuovo episodio di how I met your father con i sottotitoli. - glooit : How I Met Your Father: Hulu rinnova la serie per la stagione 2 leggi su Gloo - scopafrangette : @aaxhet dimmi che un giorno mi dirai 'how met ur mother' con una sua foto in mano -