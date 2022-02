Highlights e gol Catanzaro-Paganese 1-0, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Catanzaro e Paganese che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Catanzaro che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa al primo posto, anche se il Bari è molto lontano. Paganese invece sempre in sedicesima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-0. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale.che, grazie a questa vittoria, continua la sua corsa al primo posto, anche se il Bari è molto lontano.invece sempre in sedicesima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH SportFace.

Advertising

Tutto_SerieB : È di Adriano Montalto il best goal della 2?2?ª giornata di #SerieBKT ?? Avevate dubbi? Tutti i gol nei nostri hig… - eudamone_ : RT @Lega_B: È di Adriano Montalto il best goal della 2?2?ª giornata di #SerieBKT ?? Avevate dubbi? Tutti i gol nei nostri highlights ?? ??… - Lega_B : È di Adriano Montalto il best goal della 2?2?ª giornata di #SerieBKT ?? Avevate dubbi? Tutti i gol nei nostri hig… - infoitsport : HIGHLIGHTS E GOL Sassuolo-Roma 2-2, Serie A 2021/2022 VIDEO Cristante al 93' - PierangeloFlor1 : @hoodiesa7va Non è manco una delle più scandalose visto il pattume che è diventato Acerbi, però mi spezza: l’ultimo… -