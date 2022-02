Graduatorie provinciali: necessari i 24 CFU per i nuovi inserimenti in GPS. Campusinrete.it (Di martedì 15 febbraio 2022) Il nuovo aggiornamento delle Graduatorie provinciali si terrà con tutta probabilità quest’anno, nella primavera/estate 2022. Al momento si attende l’ufficialità del Ministero dell’Istruzione. nuovi inserimenti nelle Graduatorie GPS e 24 CFU Chi si vuole inserire per la prima volta nelle Graduatorie di prima e seconda fascia, docenti ITP compresi, necessita dei 24 CFU. In base L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Il nuovo aggiornamento dellesi terrà con tutta probabilità quest’anno, nella primavera/estate 2022. Al momento si attende l’ufficialità del Ministero dell’Istruzione.nelleGPS e 24 CFU Chi si vuole inserire per la prima volta nelledi prima e seconda fascia, docenti ITP compresi, necessita dei 24 CFU. In base L'articolo .

