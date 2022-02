Gf Vip | gaffe dalla regia | è successo in diretta | incredibile

Leggi su chenews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Anche nella puntata di ieri del Gf Vip si è parlato del triangolo amoroso. Sopra le parole di Delia è partita una grossa risata. Chi sarà stato? Anche nel giorno di San Valentino, il Grande Fratello Vip ha regalato sorprese e colpi di scena. A tenere banco, ancora una volta, la questione che riguarda Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Chi segue il programma sa come questa edizione sia stata centralizzata da questa vicenda amorosa. Prima con Alex Belli nella casa e poi con sua moglie Delia Duran. Ieri, per molti concorrenti, è stata una serata molto particolare. Questo perché Alex Belli è rientrato in casa come “ospite” e questo fa capire come, di questo argomento, si continuerà a parlare. Prima del suo ingresso, però, sonotante altre cose. In prima battuta, l’attore ha avuto un confronto duro con sua moglie. Belli si è innervosito ...