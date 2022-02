GF Vip | Alex Belli si inginocchia a Soleil | Delia fa una scenata | “Non toccarla”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Era indubbio che il nuovo ingresso dinel GF Vip 6 avrebbe rotto gli equilibri della casa. Nella puntata, andata in onda ieri sera, l’attore si è unito ancora una volta ai suoi ex compagni, suscitando non poche polemiche. In particolare, il gieffino ha cercato fin da subito un confronto sia con… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... ha deciso di seguire la nuova puntata del Grande Fratello. Il passato appuntamento si è distinto per una serie di colpi di scena incredibili, tra cui l'atteso ingresso diBelli come ospite ...Innamorati persi e al momento lontani per la decisione di lui di abbandonare il Gfper motivi ... Ma anche la relazione non sempre facile da decifrare tra Delia Duran eBelli . Manuel Bortuzzo, ...L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”. Alex Belli, fresco di rientro al GF Vip, ha continuato a parlare con Delia Duran, cercando di trovare con lei un contatto: “Quando tu mi ...Al Grande Fratello Vip le soprese per Soleil Sorge sembrano non finire mai. Dopo l’ingresso in casa dei Delia Duran e il ritorno di Alex Belli infatti sarebbe dovuto arrivare anche il suo ex fidanzato ...