Dagospia: Bonomi, una figura alla Casellati. Dovrebbe dimettersi da Confindustria (Di martedì 15 febbraio 2022) Giustamente Dagospia fa due più due e scrive quel che qualsiasi persona di buon senso penserebbe, e cioè che dopo la figuraccia di aver accettato la candidatura a presidente della Lega Serie A, e aver incassato la miseri di un voto più diciannove schede bianche, il presidente di Confindustria Dovrebbe dimettersi. Il paragone con Elisabetta Casellati è immediato. Già è una figuraccia di suo che il presidente di Confindustria accetti (perché non ha mai smentito) la candidatura alla presidenza della Lega Serie A, poi non riesce a prendere nemmeno due voti. Dagospia, dopo aver letto il succoso retroscena del Giornale, scrive: Bonomi, ma come gli è venuto in mente? È vero che sta cercando un nuovo lavoro, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Giustamentefa due più due e scrive quel che qualsiasi persona di buon senso penserebbe, e cioè che dopo laccia di aver accettato la candidatura a presidente della Lega Serie A, e aver incassato la miseri di un voto più diciannove schede bianche, il presidente di. Il paragone con Elisabettaè immediato. Già è unaccia di suo che il presidente diaccetti (perché non ha mai smentito) la candidaturapresidenza della Lega Serie A, poi non riesce a prendere nemmeno due voti., dopo aver letto il succoso retroscena del Giornale, scrive:, ma come gli è venuto in mente? È vero che sta cercando un nuovo lavoro, ...

Advertising

napolista : Dagospia: Bonomi, una figura alla Casellati. Dovrebbe dimettersi da Confindustria Il numero uno di Confindustria,… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! FUMATA NERA PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA A: 19 SCHEDE BIANCHE E 1 VOTO PER BONOMI - _DAGOSPIA_ : FLASH! – BONOMI, MA COME GLI È VENUTO IN MENTE? È VERO CHE STA CERCANDO UN NUOVO LAVORO... - _DAGOSPIA_ : FLASH! FUMATA NERA PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA A: 19 SCHEDE BIANCHE E 1 VOTO PER BONOMI - davidefent : RT @_DAGOSPIA_: LEGA SERIE A SPACCATA: DE LAURENTIIS E LOTITO CONTRARI A BONOMI PRESIDENTE - LA PISTA MASI -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia Bonomi lega serie a spaccata: de laurentiis e lotito contrari a bonomi presidente - la pista masi Da ilnapolista.it IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI Ieri la notizia lanciata da Repubblica: la Serie A ha scelto Carlo Bonomi come presidente. Ma la candidatura del numero uno di Confindustria, come abbiamo scritto poche ore dopo, non è una candidatura ...

Ecco chi potrebbe essere il prossimo presidente della Serie A ... ma nel febbraio 2020 Dagospia ha scritto che la Synopo srl, azienda che commercializza apparecchiature elettromedicali, servizi di assistenza e accessori per aziende ospedaliere, sarebbe di Bonomi ...

Ecco chi potrebbe essere il prossimo presidente della Serie A QuiFinanza Quanto guadagna Carlo Bonomi? Patrimonio e biografia del presidente di Confindustria Il patrimonio e lo stipendio Non si trovano molte notizie in rete sul patrimonio di Carlo Bonomi. Qualche informazione sulle sue aziende le ha snocciolate nel febbraio 2020 il giornalista Fabio Pavesi ...

Ecco chi potrebbe essere il prossimo presidente della Serie A Non circolano cifre ufficiali in merito al suo stipendio, ma nel febbraio 2020 Dagospia ha scritto che la Synopo srl, azienda che commercializza apparecchiature elettromedicali, servizi di assistenza ...

Da ilnapolista.it IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLOIeri la notizia lanciata da Repubblica: la Serie A ha scelto Carlocome presidente. Ma la candidatura del numero uno di Confindustria, come abbiamo scritto poche ore dopo, non è una candidatura ...... ma nel febbraio 2020ha scritto che la Synopo srl, azienda che commercializza apparecchiature elettromedicali, servizi di assistenza e accessori per aziende ospedaliere, sarebbe di...Il patrimonio e lo stipendio Non si trovano molte notizie in rete sul patrimonio di Carlo Bonomi. Qualche informazione sulle sue aziende le ha snocciolate nel febbraio 2020 il giornalista Fabio Pavesi ...Non circolano cifre ufficiali in merito al suo stipendio, ma nel febbraio 2020 Dagospia ha scritto che la Synopo srl, azienda che commercializza apparecchiature elettromedicali, servizi di assistenza ...