Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -448 e le terapie intensive -54

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) I nuovi casi di coronavirus sono 70.852, i morti 388. Tasso di positività stabile al 10,2%. È scattato l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - CronacheMc : I DATI - Nelle ultime 24 ore testati 5.538 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 39,8%. Il tasso cumulat… - CronacaFlegrea : Covid, 183 nuovi positivi e un decesso nelle ultime 48 ore a Pozzuoli - ilFattoMolfetta : NOX MOLFETTA CONTRO ATLETICO FOLIGNO, SI RECUPERA IL MATCH SALTATO PER COVID: Molfetta. Appuntamento stasera al Pal… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il Ministero della Salute ha comunicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

...perderti lenotizie e ricevere i nostri migliori contenuti, iscriviti gratuitamente al canale Telegram di QuiFinanza: basta cliccare qui Quanto sono aumenti i disturbi psicologici causa...... "dovrebbero consentire di ammortizzare le perdite prodotte da- 19 nel corso dei prossimi 2 ... nel 2035, quando lefrange dei baby boomer nati dal Dopoguerra al 1980 si saranno pensionate"...A volte è come se si cominciasse la preparazione da zero, eravamo in un momento di picco ed è arrivato il Covid ed è la seconda volta purtroppo ... da capo allenatore in una Final Eight, l’ultima ...Negli ultimi quattro anni ... 1,9 % ma dopo una crescita importante rispetto al 2019). «La tregua che il Covid sta dando all’Europa potrebbe preludere, secondo l’Oms, alla fine della pandemia ...