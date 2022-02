Calhanoglu: «Tra Inter e Liverpool nessun favorito. Scudetto? Siamo i migliori» (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del trequartista turco Hakan Calhanoglu a SportMediaset in avvicinamento a Inter-Liverpool. Le sue parole. LVERPOOL – «Abbiamo aspettato tanto questo momento, Siamo contenti di essere agli ottavi di Champions e di giocarci questa sfida. Domani sicuramente vogliamo cercare di vincere perché abbiamo giocatori di qualità, abbiamo le possibilità di passare il turno. Sarà una partita intensa, con tanta qualità da una parte e dall’altra, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma prima ancora vogliamo divertire. Non vedo una favorita domani, penso 50 e 50, ho fiducia nei miei compagni. Gioco assieme a giocatori di qualità, credo che dipenderà tutto da noi. Se daremo il massimo, posSiamo fare la differenza» CLASSIFICA – «Dico la verità, io non guardo la classifica. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del trequartista turco Hakana SportMediaset in avvicinamento a. Le sue parole. LVERPOOL – «Abbiamo aspettato tanto questo momento,contenti di essere agli ottavi di Champions e di giocarci questa sfida. Domani sicuramente vogliamo cercare di vincere perché abbiamo giocatori di qualità, abbiamo le possibilità di passare il turno. Sarà una partita intensa, con tanta qualità da una parte e dall’altra, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, ma prima ancora vogliamo divertire. Non vedo una favorita domani, penso 50 e 50, ho fiducia nei miei compagni. Gioco assieme a giocatori di qualità, credo che dipenderà tutto da noi. Se daremo il massimo, posfare la differenza» CLASSIFICA – «Dico la verità, io non guardo la classifica. ...

