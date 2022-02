Brasile | il disboscamento della foresta amazzonica a livelli record dal 2015 | sparita la superficie di 40mila campi da calcio

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Brasile, il disboscamento della foresta amazzonica a livelli record dal 2015: sparita la superficie di 40mila campi da… - VerdiVeneto : RT @fattoquotidiano: Brasile, il disboscamento della foresta amazzonica a livelli record dal 2015: sparita la superficie di 40mila campi da… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Brasile, il disboscamento della foresta amazzonica a livelli record dal 2015: sparita la superficie di 40mila campi da… - fattoquotidiano : Brasile, il disboscamento della foresta amazzonica a livelli record dal 2015: sparita la superficie di 40mila campi… - EcorNetwork : ????Brasile- Disboschi? Sei ricompensato: nonostante ripetute violazioni ambientali di disboscamento dell'Amazzonia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile disboscamento

Il Fatto Quotidiano

Don Lucio Nicoletto, cinquantenne fidei donum padovano, è inda 17 anni. "Oggi deve misurarsi con le sfide dei profughi giunti dal Venezuela, dei cercatori d'oro fuorilegge, dele della sopravvivenza delle etnie autoctone. Ma il Vangelo ...Il progetto di costruzione dell'autostrada Pucallpa (Perù) ? Cruzeiro do Sul () risale al ... l' estrazione illegale, il traffico di terra, ilindiscriminato, ecc. Allo stesso modo,...Arrivò in Brasile nel 1966. Il suo impegno come missionaria non fu legato soltanto alla religione. Infatti si unì ai movimenti sociali che nacquero nello Stato del Parà per fermare il disboscamento ...Terre che dovrebbero essere protette e invece sono vittime del disboscamento e dell’impatto ambientale causato dall’industria mineraria. Da anni le tribù del Sudamerica, dal Messico al Brasile, ...