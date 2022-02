ATP Delray Beach 2022 | risultati 14 febbraio | avanzano agli ottavi Andreas Seppi e John Millman

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si conoscono i nomi di altri cinque tennisti che accedonodi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: al secondo turno erano già ammesse le prime quattro teste di serie. Avanza l’unico azzurro in tabellone,. Il primo turno si completerà oggi. Nella parte alta il teutonico Oscar Otte supera il nipponico Yoshihito Nishioka con lo score di 7-6 (8) 6-3, mentreelimina l’altro tedesco Peter Gojowczyk col punteggio di 7-5 6-4, infine lo statunitense Steveson piega in tre set il sudafricano Kevin Anderson, battuto per 6-2 6-7 (5) 6-2. Nella parte bassa del tabellone l’australiano...

Nel secondo set aumentano le percentuali al servizio e a inizio parziale i due tennisti non subiscono più break. I game passano e si rimane on serve fino al 5 - 4 dell'altoatesino. Qui Seppi sale in ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 15 febbraio per quanto riguarda l'250 diBeach . Prosegue il torneo sul cemento statunitense, che vedrà l'esordio di giocatori come Jenson Brooksby, Sebastian Korda e Jack Sock. Di seguito, il programma completo, con orari ...Si conoscono i nomi di altri cinque tennisti che accedono agli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Delray Beach 2022 di tennis, di categoria 250: al secondo turno erano già ...Esordio vincente per Andreas Seppi nell’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro (n.123 ATP) supera il tedesco Peter Gojowczyk (n.96 al mondo) per 7-5 6-4 e accede agli ottavi di finale. Affronterà il ...