Appio Latino | 66enne muore in casa durante incendio

Roma – Questa mattina verso le 7.50 il corpo di un uomo di 66 anni è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione in via M. Amari 48, zona Appio Latino, a Roma. Nell'appartamento al primo piano si era innescato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco che durante la operazioni di spegnimento hanno rinvenuto il corpo dell'uomo. L'appartamento interessato è stato posto sotto sequestro. Sul posto era presente anche il personale del 118. Saranno i carabinieri della stazione Roma Tuscolana a indagare sull'incendio di questa mattina in via Michele Amari in cui ha perso la vita un uomo di 66 anni. Dalle indagini dovrà emergere se l'anziano è morto a causa dell'incendio o per altre cause. (Agenzia Dire)

