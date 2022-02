Amici 21, arriva la data ufficiale dell’inizio del serale (Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre nella casetta di Amici 21 gli alunni continuano a contendersi le maglie del serale, sul web si è diffusa una notizia che in molti attendevano con ansia, e cioè la data della prima puntata del serale. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, il serale comincerà sabato 12 marzo e prenderà il posto di C’è Posta per Te. Ancora non è noto se il giorno di messa in onda rimarrà questo fino alla fine, perché qualora i risultati in termini di ascolti non fossero soddisfacenti, Amici 21 potrebbe essere spostato al venerdì sera. Una cosa però è certa: fatta eccezione per la finale, prevista per maggio, tutte le puntate saranno registrate e non in diretta come sperava il pubblico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, in lacrime per l’ansia: la crisi che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre nella casetta di21 gli alunni continuano a contendersi le maglie del, sul web si è diffusa una notizia che in molti attendevano con ansia, e cioè ladella prima puntata del. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, ilcomincerà sabato 12 marzo e prenderà il posto di C’è Posta per Te. Ancora non è noto se il giorno di messa in onda rimarrà questo fino alla fine, perché qualora i risultati in termini di ascolti non fossero soddisfacenti,21 potrebbe essere spostato al venerdì sera. Una cosa però è certa: fatta eccezione per la finale, prevista per maggio, tutte le puntate saranno registrate e non in diretta come sperava il pubblico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, in lacrime per l’ansia: la crisi che ...

