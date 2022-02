WTA Dubai 2022 | Swiatek e Halep tra le protagoniste del primo giorno

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Fatta eccezione per il match tra la ceca Petra Kvitova e Camila Giorgi, si sono conclusi i confronti odierni del WTA 500 di, che come da tradizione annuale si scambia il ruolo di 1000 in alternanza con Doha. Il tabellone principale ha mosso i primi passi, mentre si è anche concluso quello delle qualificazioni, uno degli ultimi a giocarsi su tre turni (la vecchia tradizione) invece che su due. Procedono senza intoppi le teste di serie più rilevanti: la polacca Igafa ciò che vuole della russa Daria Kasatkina, regolata con un facile 6-1 6-2. La ceca Barbora Krejcikova, invece, spegne subito le speranze della francese Caroline Garcia, anche se sul 5-3 del secondo set si fa strappare la battuta, dovendo perciò ricorrere al tie-break. Ranking WTA (14 febbraio): Ashleigh Barty domina. Camila Giorgi 29ma, Jasmine Paolini ...

Si era allenata duramente, Ajla Tomljanovic, per poter partecipare al500 diche avrà ufficialmente inizio oggi. Ma, purtroppo, volerlo con tutta se stessa non è stato sufficiente: a un ...PROGRAMMA5002022 (MARTEDI 15 FEBBRAIO) CENTRE COURT dalle ore 11.00 italiane - (10) Svitolina vs Sherif a seguire - Zvonareva vs (8) Jabeur a seguire - Siniakova vs (4) Muguruza a seguire ...Fatta eccezione per il match tra la ceca Petra Kvitova e Camila Giorgi, si sono conclusi i confronti odierni del WTA 500 di Dubai, che come da tradizione annuale si scambia il ruolo di 1000 in ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Camila Giorgi e Petra Kvitova, valevole per il primo turno del Wta 500 di Dubai 2022. L’azzurra proverà a scardinare il tennis potente e potenzialmente ...