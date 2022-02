Uomini e Donne: la puntata di oggi 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come di consueto è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne nel primo pomeriggio. Nella prima fase a farla da padrone è la discussione tra Angelo ed Alessandro. La possibilità che Angelo potesse corteggiare Ida infastidisce Alessandro. I toni si alzano poi quando lo stesso Angelo tenta di “farsi da parte” consigliando Alessandro di stare tranquillo perché Ida non ha occhi che per lui. Alessandro continua ad innervosirsi per queste continue intromissioni, anche perché quest’ultimo ha intravisto comunque un tentativo di avance nei confronti di Ida. Alla fine ci sono state delle scuse di Alessandro nei confronti di Angelo per alcune parole troppo pesanti usate . Il secondo confronto vede protagonisti Franco e Teresa. Usciti insieme due volte, si sono conosciuti. Fatto sta che da parte di Teresa qualcosa non è scattato. La ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come di consueto è andata in onda la nuovadinel primo pomeriggio. Nella prima fase a farla da padrone è la discussione tra Angelo ed Alessandro. La possibilità che Angelo potesse corteggiare Ida infastidisce Alessandro. I toni si alzano poi quando lo stesso Angelo tenta di “farsi da parte” consigliando Alessandro di stare tranquillo perché Ida non ha occhi che per lui. Alessandro continua ad innervosirsi per queste continue intromissioni, anche perché quest’ultimo ha intravisto comunque un tentativo di avance nei confronti di Ida. Alla fine ci sono state delle scuse di Alessandro nei confronti di Angelo per alcune parole troppo pesanti usate . Il secondo confronto vede protagonisti Franco e Teresa. Usciti insieme due volte, si sono conosciuti. Fatto sta che da parte di Teresa qualcosa non è scattato. La ...

