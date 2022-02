Tempesta d'amore, anticipazioni 14 febbraio: l'idea vincente di André (Di lunedì 14 febbraio 2022) Rosalie Engel sarà di nuovo nei guai a Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, lunedì 14 febbraio. La donna, dopo essere stata eletta governatrice, si è dedicata attivamente ai suoi impegni istituzionali e non sempre è riuscita a fronteggiarli tutti. Proprio di recente, infatti, ha incaricato Michael di recarsi a fare le sue voci ad un evento a Krauting, ma gli abitanti del posto si sono fortemente risentiti per la sua assenza interpretandola come un'offesa, soprattutto data la competizione che regna tra Krauting e Bichelheim. Per rimediare, Rosalie ha deciso di promettere ai cittadini di Krauting la costruzione di uno stadio di calcio, ma quando lo verrà a sapere Michael non sarà affatto d'accordo con la compagna. In particolare, il medico spiegherà a Rosalie che l'assegnazione del campo di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Rosalie Engel sarà di nuovo nei guai ad', come rivelano ledi oggi, lunedì 14. La donna, dopo essere stata eletta governatrice, si è dedicata attivamente ai suoi impegni istituzionali e non sempre è riuscita a fronteggiarli tutti. Proprio di recente, infatti, ha incaricato Michael di recarsi a fare le sue voci ad un evento a Krauting, ma gli abitanti del posto si sono fortemente risentiti per la sua assenza interpretandola come un'offesa, soprattutto data la competizione che regna tra Krauting e Bichelheim. Per rimediare, Rosalie ha deciso di promettere ai cittadini di Krauting la costruzione di uno stadio di calcio, ma quando lo verrà a sapere Michael non sarà affatto d'accordo con la compagna. In particolare, il medico spiegherà a Rosalie che l'assegnazione del campo di ...

