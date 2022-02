Striscia la notizia, dopo il Covid tornano Greggio e Iacchetti, poi arriverà Silvia Toffanin (Di lunedì 14 febbraio 2022) dopo il Covid, vorticosi cambi dietro il bancone di Striscia la notizia, con il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che sarà poi sostituito da Silvia Toffanin, mentre entro fine mese arriveranno due nuovi conduttori Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone di Striscia la notizia. I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone del tg satirico di Antonio Ricci per una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece, Greggio condurrà insieme a ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022)il, vorticosi cambi dietro il bancone dila, con il ritorno di Ezioed Enzo, che sarà poi sostituito da, mentre entro fine mese arriveranno due nuovi conduttori Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, Ezioed Enzodietro al bancone dila. I conduttori dei record,una settimana di assenza per la positività al-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone del tg satirico di Antonio Ricci per una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece,condurrà insieme a ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - infoitcultura : Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di nuovo in coppia a Striscia La Notizia - tuttopuntotv : Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di nuovo in coppia a Striscia La Notizia #striscialanotizia #enzoiacchetti… - Stefani04498966 : Diplomi facili, basta pagare - Video - Striscia la Notizia: - SMSNEWSOFFICIAL : A STRISCIA LA NOTIZIA TORNANO EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI -