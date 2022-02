Regno Unito | la Repubblica di Mauritius rivendica le Isole Chagos

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra l’esilio di Harry&Meghan da palazzo e gli scandali che i Duchi di Sussex minacciano di far scoppiare, il processo al Principe Andrea Windsor, la questione del Protocollo post-Brexit in Irlanda del Nord e il “party-gate” che ha investito il Premier Boris Johnson, ilnon sta attraversando un periodo semplice. Tralasciando le incombenze dovute all’emergenza pandemica da Covid-19, il Paese dovrà far fronte a diverse tensioni interne ed esterne che potrebbero minarne fortemente non solo la stabilità politica, ma anche quella monarchica. E come se tutto questo non fosse abbastanza, ad appesantire un clima già gravoso di per sé ci ha pensato pure ladi. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, lo Stato africano hato per l’ennesima volta ...