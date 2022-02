Per San Valentino profilattici in Consiglio comunale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due preservativi, uno maschile e uno femminile, sono stati distribuiti oggi in Consiglio comunale dalla Cellula torinese dell’Associazione Luca Coscioni.Destinatari “dell’omaggio” il sindaco Stefano Lo Russo, la Giunta comunale e i Capigruppo presenti per la seduta. Ad accompagnare il gesto una lettera con la quale la Cellula ha voluto sensibilizzare sull’uso del profilattico, ma soprattutto mettere in luce l’esistenza e la scarsa reperibilità dei preservativi per i genitali femminili e dei “Dental Dam”, fogli di silicone per sesso orale, che prevengono malattie come le neoplasie del cavo orale, causate da papillomavirus. Mentre un classico e tradizionale condom può essere infatti trovato all’ultimo minuto e con estrema facilità in qualsiasi distributore automatico, il preservativo vaginale, così come il Dental Dam, sono ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due preservativi, uno maschile e uno femminile, sono stati distribuiti oggi indalla Cellula torinese dell’Associazione Luca Coscioni.Destinatari “dell’omaggio” il sindaco Stefano Lo Russo, la Giuntae i Capigruppo presenti per la seduta. Ad accompagnare il gesto una lettera con la quale la Cellula ha voluto sensibilizzare sull’uso del profilattico, ma soprattutto mettere in luce l’esistenza e la scarsa reperibilità dei preservativi per i genitali femminili e dei “Dental Dam”, fogli di silicone per sesso orale, che prevengono malattie come le neoplasie del cavo orale, causate da papillomavirus. Mentre un classico e tradizionale condom può essere infatti trovato all’ultimo minuto e con estrema facilità in qualsiasi distributore automatico, il preservativo vaginale, così come il Dental Dam, sono ...

juventusfc : Oggi è San Valentino ?? Le più belle dediche per la vostra metà ve le regaliamo noi. Scegliete la vostra preferita ?? - RaiCultura : Per San Valentino, il giorno degli innamorati, ecco i baci più belli nella storia dell’arte. Quale abbiamo dimentic… - CB_Ignoranza : Per questo San Valentino, trovate una persona che vi ami come Danilo ama la Juventus. #Juventus #Danilo - Pienissimissima : RT @ilruttosovrano: Il rapporto tra Lega e Fratelli d’Italia è un po' in crisi, ma proprio il giorno di San Valentino il partito di Giorgia… - sempiternalpajn : RT @atterismo: Vi dirò una cosa, sono meglio le coppie che mettono le storie e i post sdolcinati per San Valentino piuttosto che i single r… -