Nuoto, Magnini: “Ho superato la squalifica per doping grazie all’amore di Giorgia” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Ho superato la squalifica per doping grazie all’amore di Giorgia, il momento più brutto della mia vita. Quando sono stato scagionato eravamo insieme, ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia. Quelle accuse non giuste mi hanno tolto il sonno e hanno fatto stare male entrambi. I suoi consigli sono stati preziosi per me, così da superare quel momento. Adesso mi piacerebbe raccontare a giovani atleti quello che mi è accaduto. Una vera e propria caccia alle streghe che non auguro a nessuno“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini, ex nuotatore azzurro, esternate ai microfoni di ‘Studio Mattina’, trasmissione di Canale 9. Dialogando con Barbara Petrillo sulla sua carriera e toccando l’argomento doping, Magnini ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Holaperdi, il momento più brutto della mia vita. Quando sono stato scagionato eravamo insieme, ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia. Quelle accuse non giuste mi hanno tolto il sonno e hanno fatto stare male entrambi. I suoi consigli sono stati preziosi per me, così da superare quel momento. Adesso mi piacerebbe raccontare a giovani atleti quello che mi è accaduto. Una vera e propria caccia alle streghe che non auguro a nessuno“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Filippo, ex nuotatore azzurro, esternate ai microfoni di ‘Studio Mattina’, trasmissione di Canale 9. Dialogando con Barbara Petrillo sulla sua carriera e toccando l’argomentoha ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, #Magnini: 'Ho superato la squalifica per doping grazie all'amore di Giorgia #Palmas' - vlnicolao : RT @LolloNicolao: Filippo #Magnini compie 40 anni. Vittorie in vasca e curiosità sull'ex campione di #nuoto per il @Corriere. -