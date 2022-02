Nainggolan | 'A Mourinho servono campioni Io tornerei anche adesso E sul derby di Milano'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Radja. Basta il nome per far tornare la nostalgia. Il belga è tornato a parlare della Roma, soffermandosi particolarmente...

Radja. Basta il nome per far tornare la nostalgia. Il belga è tornato a parlare della Roma , soffermandosi particolarmente sul momento che la squadra dista vivendo. Ecco le ...Così in un'intervista a OCW Sport, il centrocampista dell'Anversa Radja, ex di Roma e ... Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati dae mi hanno confermato che anche ...Radja Nainggolan è tornato a parlare della Roma, soffermandosi particolarmente sul momento che la squadra di Mourinho sta vivendo. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Anversa, rilasciate a ...Radja Nainggolan torna a parlare della Roma ... Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati da Mourinho e mi hanno confermato che anche a un allenatore come il portoghese per vincere ...