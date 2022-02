MOVIOLA – Spezia-Fiorentina | Reca su Nico Gonzalez in area ed è rigore | Piatek sbaglia e prende il palo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Subito un episodio dainingenuo suall’ingresso dell’di, non c’è dubbio che sia penalty e Marchetti fischia subito indicando il dischetto. Il Var lo rivede a lungo, forse fin troppo, probabilmente per capire se si era dentro all’, anche se era netto. Dagli undici metri va, specialista assoluto, ma calcia male endo il. Si resta così sullo 0-0. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaFiorentina, rigore #Reca-#Gonzalez: #Piatek colpisce il palo dal dischetto - AntonioTisi : Anticipo della 25a giornata di @SerieA: Spezia-Fiorentina con @cripiccinelli e @RiLucido. Il commento e la #moviola… - infoitsport : La moviola di Salernitana-Spezia, Corriere dello Sport: 'Valeri, persi 2 rigori in campo' - infoitsport : Moviola - Salernitana-Spezia, promosso Valeri ma grazie al Var - SolosalernoIt : La moviola di Salernitana Spezia, a cura di Luca D'Urso. -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Spezia

Calcio News 24

... il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Picco,e Fiorentina si affrontano nel match ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Marchetti. L'EPISODIO CHIAVE ...Subito un episodio da moviola in Spezia-Fiorentina. Reca ingenuo su Nico Gonzalez all’ingresso dell’area di rigore, non c’è dubbio che sia penalty e Marchetti fischia subito indicando il dischetto. Il ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Allo stadio Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live.