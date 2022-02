Morto in stage a 16 anni, proteste degli studenti in tutta Italia: «Due tragedie in meno di un mese, è un crimine» – Il video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Immediata la reazione degli studenti dopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, vittima di un incidente stradale mentre stava svolgendo uno stage aziendale in una ditta di termo-idraulica. I giovani dell’Opposizione studentesca d’alternativa (Osa) promettono battaglia: «In tutta Italia, blitz di Osa sotto gli Uffici scolastici regionali per richiedere l’abolizione immediata dei Pcto (l’attuale nome dell’alternanza scuola-lavoro, ndr) e le dimissioni di Bianchi. A Roma, Osa è con gli studenti del movimento ‘la Lupa’ al Miur per portare tutta la nostra rabbia sotto i palazzi del governo Draghi», fanno sapere i ragazzi di Osa Roma. E ancora: «A questo ennesimo fatto tragico che colpisce la nostra generazione, dopo la morte di Lorenzo Parelli neanche un ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Immediata la reazionedopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16, vittima di un incidente stradale mentre stava svolgendo unoaziendale in una ditta di termo-idraulica. I giovani dell’Opposizione studentesca d’alternativa (Osa) promettono battaglia: «In, blitz di Osa sotto gli Uffici scolastici regionali per richiedere l’abolizione immediata dei Pcto (l’attuale nome dell’alternanza scuola-lavoro, ndr) e le dimissioni di Bianchi. A Roma, Osa è con glidel movimento ‘la Lupa’ al Miur per portarela nostra rabbia sotto i palazzi del governo Draghi», fanno sapere i ragazzi di Osa Roma. E ancora: «A questo ennesimo fatto tragico che colpisce la nostra generazione, dopo la morte di Lorenzo Parelli neanche un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - fanpage : Giuseppe avrebbe compiuto 17 anni fra qualche mese. È morto in un incidente stradale mentre era in viaggio nell’amb… - Corriere : Un 16enne morto in un incidente stradale durante lo stage - gerandio1 : RT @lauraboldrini: Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a Udine.… - franknocode : RT @RaiNews: Il ministro Bianchi: 'Maggiore sicurezza per giovani impegnati con mondo lavoro' #giuseppelenoci -