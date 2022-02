Microchip | sirene cinesi per Intel Il piano di Xi

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se non puoi battere il tuo nemico, alleati con lui. La Cina cerca una sponda americana nel mercato dei. A rivelarlo è Nikkei Asian Review, che racconta di una “organizzazione speciale” che il governo cinese vuole mettere in piedi per “facilitare la collaborazione tra aziende nazionali e i grandi campioni esteri dei semiconduttori”. Si chiamerà “comitato di lavoro transfrontaliero per i semiconduttori” e sarà supervisionato dal ministero del Commercio e dal ministero dell’Industria, dell’Informazione e della Tecnologia. A coordinare i lavori un laboratorio specializzato neidell’Università di Tsinghua, dove si è laureato il presidente Xi Jinping. La mossa cinese è l’ultimo tassello della competizione globale per i, i “cervelli” digitali nanometrici al centro di un braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti per ...