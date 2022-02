La lavagnetta del bar di Urbino

Leggi su butac

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci avete segnalato un video pubblicato l’11 febbraio su un profilo YouTube, video che in meno di 24 ore ha totalizzato su quel profilo più di 60mila visualizzazioni. Il video arriva da uno dei tanti servizi di ByoBlu, ed è un nuovo classico nella manipolazione dei fatti effettuata da certi soggetti. Vi riporto la trascrizione di quanto viene raccontato nel servizio di ByoBlu: …i gestori di un bar in pieno centro dihanno affisso un cartello fuori dal locale con scritta una frase, un’azione che è costata cara.è una famosa città universitaria nelle Marche. Caffè del sole è tra i bar più frequentati del centro storico. Qualche giorno fa i gestori del bar hanno esposto fuori dal locale unacon scritto non il menù del giorno ma una precisa frase: Raccomandiamo alla gentile clientela di non smettere di vivere per ...