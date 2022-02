GFVip, Nathaly chiarisce con Soleil: “Ho subito una cosa come quella di Delia” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella giornata di domenica 13 febbraio, al Grande Fratello Vip 6 è arrivato il chiarimento tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Durante la chiacchierata, la 52enne ha spiegato alla coinquilina perché si è schierata fin da subito dalla parte di Delia Duran. Caldonazzo: ‘Mi dispiace’ L’ingresso di Delia Duran ha scombussolato gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo si sono subito schierate dalla parte della nuova coinquilina, andando contro Soleil. Dopo un Confessionale di fuoco in cui l’ex primadonna del Bagaglino ha sparato a zero sull’influencer italo-americana, Caldonazzo ha compreso di avere sbagliato. Parlando con Soleil, la diretta interessata ha chiesto di poterle ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella giornata di domenica 13 febbraio, al Grande Fratello Vip 6 è arrivato il chiarimento traCaldonazzo eSorge. Durante la chiacchierata, la 52enne ha spiegato alla coinquilina perché si è schierata fin dadalla parte diDuran. Caldonazzo: ‘Mi dispiace’ L’ingresso diDuran ha scombussolato gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Miriana Trevisan, Manila Nazzaro eCaldonazzo si sonoschierate dalla parte della nuova coinquilina, andando contro. Dopo un Confessionale di fuoco in cui l’ex primadonna del Bagaglino ha sparato a zero sull’influencer italo-americana, Caldonazzo ha compreso di avere sbagliato. Parlando con, la diretta interessata ha chiesto di poterle ...

