Fondazione Open, Renzi: “Non si molla di un centimetro” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Indagine sulla Fondazione Open? “Non si molla di un centimetro. Riusciremo a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, anche per i Pm fiorentini. Ma sul resto ci diamo appuntamento in Aula con il mio intervento sul conflitto di attribuzione tra fine febbraio e inizio marzo. E continuiamo a lavorare sulle priorità del Paese”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua E-News, parlando dell’inchiesta Open. Poi le considerazioni sull’esecutivo: “Il Governo Draghi ha compiuto un anno. Prima o poi, anche i critici riconosceranno che la svolta Conte-Draghi ha salvato il Paese. E dire che a noi è costato tantissimo in termini umani prima ancora che politici: chi va contro la corrente deve essere particolarmente forte e motivato. Se vi fossero tra noi, ancora, inconsolabili ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Indagine sulla? “Non sidi un. Riusciremo a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, anche per i Pm fiorentini. Ma sul resto ci diamo appuntamento in Aula con il mio intervento sul conflitto di attribuzione tra fine febbraio e inizio marzo. E continuiamo a lavorare sulle priorità del Paese”. Lo scrive Matteonella sua E-News, parlando dell’inchiesta. Poi le considerazioni sull’esecutivo: “Il Governo Draghi ha compiuto un anno. Prima o poi, anche i critici riconosceranno che la svolta Conte-Draghi ha salvato il Paese. E dire che a noi è costato tantissimo in termini umani prima ancora che politici: chi va contro la corrente deve essere particolarmente forte e motivato. Se vi fossero tra noi, ancora, inconsolabili ...

