Doctor Strange in The Multiverse of Madness, il trailer presentato al Super Bowl (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al Super Bowl è comparso, accompagnato dal poster ufficiale, il trailer del nuovo capitolo di Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, ovvero nel Multiverso della follia. Uscirà la prossima estate, ed è diretto da Sam Raimi, regista che conosciamo da classici come La Casa, gli Spiderman di Tobey Maguire e (non meno importante) la mirabolante saga di Xena – Principessa Guerriera. Non possiamo che aspettarci un folle Multiverso, come recita il titolo del film, se il curriculum è questo. Doctor Strange, interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch, si muove attraverso il tempo e lo spazio, incontrando personaggi prevedibili e non. Ci saranno ancora Chiwetel Ejiofor come Mordo, il solito Benedict Wong, ovvero il nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alè comparso, accompagnato dal poster ufficiale, ildel nuovo capitolo di: In theof, ovvero nel Multiverso della follia. Uscirà la prossima estate, ed è diretto da Sam Raimi, regista che conosciamo da classici come La Casa, gli Spiderman di Tobey Maguire e (non meno importante) la mirabolante saga di Xena – Principessa Guerriera. Non possiamo che aspettarci un folle Multiverso, come recita il titolo del film, se il curriculum è questo., interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch, si muove attraverso il tempo e lo spazio, incontrando personaggi prevedibili e non. Ci saranno ancora Chiwetel Ejiofor come Mordo, il solito Benedict Wong, ovvero il nuovo ...

Advertising

a_girl_in_a_bar : RT @tearin_myheart_: si vede una spalla verde nel trailer di Doctor strange #MultiverseOfMadness - MartyCippy : @Patty_Scermino ieri durante il SuperBowl è uscito il trailer di Doctor Strange in the multiverse of madness. Ci so… - xo_obriensgirl : prima il teaser di Lotr poi il trailer di Doctor Strange, iniziamo bene la settimana - dexkenma : ho visto il trailer di doctor strange, ho capito poco ma l'epicità la sento z tonnellate - badtasteit : #DoctorStrange2: dopo il nuovo trailer i fan sperano di vedere nel film anche il #Wolverine di #HughJackman -