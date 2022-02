Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alessandro, 64 anni, è. Ildi celluleè tecnicamente riuscito. A tre settimane dall’operazione, oggi lo scrittore torinese ha lasciato l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (To), centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche. Il decorso post operatorio, secondo quanto si è appreso, è stato definito ottimale dai medici che lo hanno avuto in cura. Adesso il romanziere di ‘Oceano Mare’, ‘Novecento’ e ‘Seta’ avrà bisogno di una lunga convalescenza. E’ stato lo stessoa dare la notizia della sua malattia lo scorso 22 gennaio sui social, suscitando vasta commozione e solidarietà: “Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica”, ...

Alessandroa casa. A meno di tre settimane dal trapianto di cellule staminali, lo scrittore ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ricoverato. L'...Alessandroa casa. A meno di tre settimane dal trapianto di cellule staminali, lo scrittore ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ricoverato. L'...Monachese strizza l’occhio ad alcuni tòpoi, un po’ Hemingway, un po’ Baricco con Novecento ... soprattutto quando, novello Odisseo, tornato in patria, decide di rimettersi in viaggio, perché ha ...Alessandro Baricco, 64 anni, è tornato a casa. Il trapianto di cellule staminali è tecnicamente riuscito. A tre settimane dall’operazione, oggi lo scrittore torinese ha lasciato l’Istituto per la ...