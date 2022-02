Trivelle | Nomisma frena gli entusiasmi | «Per produrre più gas ci vorranno decenni La vera sfida è consumare meno»

(Di domenica 13 febbraio 2022) «Cianni, se non, perpiù gas in Italia. E a dimostrarcelo è l’esperienza degli ultimi 20-30 anni». Il presidente della società di consulenza energeticaEnergia, Davide Tabarelli, è intervenuto sul dibattito intorno all’estrazione di gas in Italia, esploso in queste ore dopo la pubblicazione del Pitesai da parte del ministero della Transizione ecologica. La mappa, bloccata per circa 3 anni, individua i punti del territorio nazionale in cui sarà possibile avviare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. La possibilità di una indipendenza energetica del gas ha fomentato gli animi di alcune parti politiche, che vedono nell’aumento delle trivellazioni una soluzione alla crisi degli ultimi mesi. Tabarelli, però, ha sottolineato che nel 2021 la produzione nazionale di gas ha raggiunto ...

"Ci vorranno anni, se non decenni, per produrre più gas in Italia. E a dimostrarcelo è l'esperienza degli ultimi 20 - 30 anni". Il presidente della società di consulenza energeticaEnergia , Davide Tabarelli, è intervenuto sul dibattito intorno all'estrazione di gas in Italia, esploso in queste ore dopo la pubblicazione del Pitesai da parte del ministero della ...Come ricordato dal presidente diEnergia, Davide Tabarelli l'utopia ambientalista è un sogno e "quando lanciamo proclami distaccandoci della realtà poi arriva la botta del raddoppio delle ...È quanto afferma il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli all'ANSA ... che potrebbe essere accompagnato da un pacchetto di norme per sbloccare le trivelle. Secondo diverse valutazioni ...