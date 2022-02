Tennis: Atp Rotterdam, Tsitsipas ko e primo titolo in carriera per Auger-Aliassime (Di domenica 13 febbraio 2022) Rotterdam, 13 feb. -(Adnkronos) - primo titolo in carriera per Felix Auger-Aliassime che trionfa nel torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.208.315 euro). Il 21enne canadese, numero 9 del mondo e 3 del seeding, sconfigge in finale il 23enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022), 13 feb. -(Adnkronos) -inper Felixche trionfa nel torneo Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 1.208.315 euro). Il 21enne canadese, numero 9 del mondo e 3 del seeding, sconfigge in finale il 23enne greco Stefanos, numero 4 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 18 minuti.

