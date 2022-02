“Sicuro di quello che dico”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, qualcosa non torna (Di domenica 13 febbraio 2022) GF Vip 6, riflettori accesi su Manila Nazzaro. Il reality show di Alfonso Signorini sta giungendo al termine della corsa. A scendere da quel treno un unico vincitore della sesta edizione che ha tenuto e continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Ed è ancora su Manila che i riflettori restano accesi. Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Lorenzo Amoruso e di un messaggio che sembrava tradurre intenzione di rottura definitiva a proposito della gieffina: “Non la riconosco più, ora devo riflettere”, aveva scritto Lorenzo Amoruso, facendo ipotizzare ad una rottura con la compagna. Poi un ulteriore messaggio avrebbe posto la situazione sotto una luce diversa. “Il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) GF Vip 6, riflettori accesi su. Il reality show di Alfonso Signorini sta giungendo al termine della corsa. A scendere da quel treno un unico vincitore della sesta edizione che ha tenuto e continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Ed è ancora suche i riflettori restano accesi. Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare die di un messaggio che sembrava tradurre intenzione di rottura definitiva a proposito della gieffina: “Non la riconosco più, ora devo riflettere”, aveva scritto, facendo ipotizzare ad una rottura con la compagna. Poi un ulteriore messaggio avrebbe posto la situazione sotto una luce diversa. “Il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a ...

Advertising

BoncoddoIT : @LegalBugliano @CPIFirenze @DarioNardella I liberali erano alleati dei fascisti, quindi che tra i fascisti ci fosse… - Morelembaum1 : @redbloodblack Ah quello sicuro :) - bizzarri_paolo : @La_manina__ @AlfonsoFuggetta Gratuito per chi riceve? Sicuro di quello che dici? Questi a Roma si chiamano 'buffi'… - ottavio1974 : @AlitaliaMuori Il reddito sicuro favorisce la poesia. È però il talento quello che la rende eterna. - darkofjin : @s4rcasticbitcX JAJAHAHSHSH no quello non l'ho mai fatto, nel senso, di non fare niente. anche perché con l'ansia c… -