Muore a 10 anni Aveva altre patologie (Di domenica 13 febbraio 2022) Un bambino di 10 anni della vicina Pomezia è morto ieri per Covid, a Roma, all'ospedale Bambino Gesù. Non era riuscito a vaccinarsi in tempo, dopo l'ok arrivato a dicembre. Il bambino, che soffriva di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Un bambino di 10della vicina Pomezia è morto ieri per Covid, a Roma, all'ospedale Bambino Gesù. Non era riuscito a vaccinarsi in tempo, dopo l'ok arrivato a dicembre. Il bambino, che soffriva di ...

Advertising

fanpage : Tragedia a Pomezia. Il piccolo frequentava la quinta elementare, ha contratto il Covid-19 in forma sintomatica. Le… - Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - RaiNews : Muore in un incidente stradale Alessio Terranova. Lo chef di Sanremo aveva 37 anni. Inutile la corsa verso l'ospeda… - EmyRoyaleagle : RT @BarbaraRaval: 30 anni di giornalismo, mai un passo indietro. Libera con prezzi altissimi. Non mi pento di niente anche se questo ha cau… - TeneraValse : RT @francofontana43: Abolire la caccia? Perché no? “Scambiato per un capriolo, futuro papà muore a 33 anni durante una battuta di caccia ne… -