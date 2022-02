Michelle Hunziker | “E’ difficile ma ci si può rialzare”

(Di domenica 13 febbraio 2022)non spegne mai il sorriso a Verissimo ma quando parla della separazione da Tomaso Trussardi diventa ancora più seria. “E’perché ti senti fallito però è anche un nuovo inizio e devo dire che questo show e il team con cui sto costruendo questo show è sempre terapeutico”, così come quando il pubblico è spesso stato l’aiuto che le serviva.sa che in questi dieci anni con Tomaso ha fatto la scelta giusta. Riesce a sfogliare l’album dei ricordi tenendo solo le foto belle, dimenticando i momenti difficili, anche questa è la sua forza. Ammette che è solo all’inizio di un momento complicato ma che sa come procedere. “Non abbattersi mai e rialzarsi e soprattutto non attaccare agli altri i proprio zaini di sofferenza o di momenti difficili” sono queste le parole di ...

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

a Verissimo ha parlato per la prima volta della fine della storia d'amore con Tomaso Trussardi : " Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti ...Ospite dell'appuntamento domenicale di 'Verissimo',ha fatto delle rivelazioni scottanti su Tomaso Trussardi: la frase rivolta all'ex marito non è passata inosservata Silvia Toffanin, per la puntata domenicale di 'Verissimo' , ha ...Michelle Hunziker non spegne mai il sorriso a Verissimo ma quando parla della separazione da Tomaso Trussardi diventa ancora più seria. “E’ difficile perché ti senti fallito però è anche un nuovo ...Oggi pomeriggio domenica 13 febbraio 2022, Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha avuto come ospite Michelle Hunziker che nel corso dell’intervista ha raccontato del suo nuovo show e della ...