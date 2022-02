LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 5 chilometri, il gruppo ha Combaud nel mirino (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Ivan Ramiro Sosa tenta di riportarsi sotto assieme a Amanuel Ghebreigzabhier, l’eritreo della Trek-Segafredo. 15.51 Julian Alaphilippe si mette immediatamente alle sue spalle. I due hanno guadagnato una trentina di metri! 15.51 Lo scatto di Quintana! Lo attendavamo al varco dopo il lavoro dell’Arkea-Samsic! 15.50 Ripreso Romain Combaud, ora ci si gioca il tutto per tutto! 15.48 Nelle zone avanzate del gruppo Filippo Ganna, che tenterà di dare il tutto per tutto in questi ultimi 5 chilometri e mezzo. Viene avanti la Quick Step-Alpha Vinyl. 15.46 6 chilometri all’arrivo e il gruppo ha 17 secondi da recuperare su Combaud. L’impressione è che appena verrà ripreso il francese, esploderà la ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Ivan Ramiro Sosa tenta di riportarsi sotto assieme a Amanuel Ghebreigzabhier, l’eritreo della Trek-Segafredo. 15.51 Julian Alaphilippe si mette immediatamente alle sue spalle. I due hanno guadagnato una trentina di metri! 15.51 Lo scatto di Quintana! Lo attendavamo al varco dopo il lavoro dell’Arkea-Samsic! 15.50 Ripreso Romain, ora ci si gioca il tutto per tutto! 15.48 Nelle zone avanzate delFilippo Ganna, che tenterà di dare il tutto per tutto in questie mezzo. Viene avanti la Quick Step-Alpha Vinyl. 15.46 6all’arrivo e ilha 17 secondi da recuperare su. L’impressione è che appena verrà ripreso il francese, esploderà la ...

